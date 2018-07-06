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Ana kuzusu Can

Ana kuzusu Can
Oyuncu Esra Akkaya, 5 yıl önce Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex'in üzerine titriyor. Yazın coşkusunu 'da yaşayan Akkaya, önceki gün mavi tura çıktığı oğlunu kucağından indirmedi. Anne ile oğlunun bu karesi "Maşallah" dedirtti.
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