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Nehirde serinledi

Nehirde serinledi
ile kendi gibi oyuncu eşi , tatilde gözlerden uzak olmayı tercih etti. İkili, önceki gün soluğu oğulları Can ile 'de aldı. Ünlü çift, Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği'nde doğayla iç içe vakit geçirdi.



Kasabalı, minik oğluyla buz gibi nehre girerek serinledi. Baba ile oğlunun bu anlarını Avcı, fotoğrafladı.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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