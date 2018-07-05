Nehirde serinledi

Sedef Avcı ile kendi gibi oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı, tatilde gözlerden uzak olmayı tercih etti. İkili, önceki gün soluğu oğulları Can ile Fethiye'de aldı. Ünlü çift, Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği'nde doğayla iç içe vakit geçirdi.
Kasabalı, minik oğluyla buz gibi nehre girerek serinledi. Baba ile oğlunun bu anlarını Avcı, fotoğrafladı.
Kasabalı, minik oğluyla buz gibi nehre girerek serinledi. Baba ile oğlunun bu anlarını Avcı, fotoğrafladı.
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