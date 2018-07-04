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18 yıl onsuz geçti

18 yıl onsuz geçti
Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal, vefatının 18'inci yıl dönümünde dün Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı. Merhum sanatçının eşi Gül, kızı Ezo ve oğlu Ali Sunal, anma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Törene eşi Nazlı Kurbanzade ile gelen Ali Sunal, "Bu özlem dinmeyecek; ama bıraktığı eserlerle avunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Aydın HAMZA
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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