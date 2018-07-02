Yıldızlı jest

Serdar Ortaç'ın İrlandalı model eşi Chloe Loughnan, önceki gün 26 yaşına girdi. Ortaç, kendinden 26 yaş küçük eşinin doğum günü için Göktürk Quyyu Hanımeli Restaurant'ta sürpriz parti düzenledi. 48 yaşındaki sevilen popçu, Chloe'ye, özel yapım ay-yıldız'dan oluşan bir kolye hediye ederek güzel eşini mest etti.
Ortaç, kolyeyi eşine kendi elleriyle taktı. Popçu, bu anlarda da "Chloe, 'Bana hiç Türk hediyeleri vermiyorsun' demişti. Ben de o yüzden bu kolyeyi aldım" dedi. Chloe de "Serdar çok romantik" diyerek eşini öpücüklere boğdu. Popçuyla 4 yıldır evli olan model, "Türk vatandaşı olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Duygulanan Chloe, eşini öpücüklere boğdu.
Ortaç, kolyeyi eşine kendi elleriyle taktı. Popçu, bu anlarda da "Chloe, 'Bana hiç Türk hediyeleri vermiyorsun' demişti. Ben de o yüzden bu kolyeyi aldım" dedi. Chloe de "Serdar çok romantik" diyerek eşini öpücüklere boğdu. Popçuyla 4 yıldır evli olan model, "Türk vatandaşı olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Duygulanan Chloe, eşini öpücüklere boğdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.