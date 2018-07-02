Yıldızlı jest

model eşiönceki günyaşına girdi.Ortaç, kendinden 26 yaşküçük eşinin doğum günü için48 yaşındakisevilen popçu,hediye ederekgüzel eşini mest etti.kolyeyi eşinekendi elleriyle taktı. Popçu,bu anlarda da "Chloe,demişti. Bende o yüzden bu kolyeyi aldım"dedi.diyerek eşiniöpücüklere boğdu. Popçuyla4 yıldır evli olan model,dedi.Duygulanan Chloe, eşini öpücüklere boğdu.