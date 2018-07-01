Angelina Jolie, Londra'daki St. Paul's Katedrali'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Sağlık sorunları sebebiyle, etkinliğe teşrif edemeyen Kraliçe, onur konuğu Angelie Jolie'yi karşılayamadı ama İngiliz basını görevini layığıyla yerine getirdi. Gazeteciler Jolie'nin kraliyet esintili stilini öne çıkardı. 43 yaşındaki altı çocuk annesi, Ralp & Russo'nun ipek kumaştan tasarlanan kalem elbisesi, aynı tonlardaki çanta, ayakkabı, şapka ve eldiven kombiniyle etkinliğe damga vurdu. Sağlık sorunları sebebiyle, St. Paul's Katedrali'nde düzenlenen etkinliğe teşrif edemeyen kraliçe, onur konuğu Angelie Jolie'yi karşılayamadı ama İngiliz basını görevini layığıyla yerine getirdi.
Londra’yı salladı
Etiketler: Angelina Jolie , Angelie Jolie , Londra
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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