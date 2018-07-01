Hem iş hem tatil

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konserlerine
geçtiğimiz
gün start
veren Demet Akalın,
işle
tatili aynı
anda yapıyor.
Ünlü popçu,
dün de lüks bir tekne kiralayıp
ailesi ve yakın
dostlarıyla Ege
koylarını
gezdi. Akalın,
bir ara kaptan
şapkasıyla
böyle poz
vermeyi de
ihmal etmedi.
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