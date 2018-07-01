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Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Bodrum konserlerine geçtiğimiz gün start veren Demet Akalın, işle tatili aynı anda yapıyor. Ünlü popçu, dün de lüks bir tekne kiralayıp ailesi ve yakın dostlarıyla Ege koylarını gezdi. Akalın, bir ara kaptan şapkasıyla böyle poz vermeyi de ihmal etmedi.


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