Güzel oyuncu Gizem Karaca'nın işletmeci eşi Kemal Ekmekçi ile Göçek'te çıktığı mavi tur tam gaz sürüyor.
9 aylık evli çifte tatillerinde yakın dostları da eşlik ediyor. Ünlü oyuncu, Ege'deki neşeli anlarını da önceki gün takipçileriyle paylaşarak herkesi imrendirdi.
Gizem neşesi
Güzel oyuncu Gizem Karaca'nın işletmeci eşi Kemal Ekmekçi ile Göçek'te çıktığı mavi tur tam gaz sürüyor.
Etiketler: Gizem Karaca
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.