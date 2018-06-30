Gizem neşesi

Güzel oyuncu Gizem Karaca'nın işletmeci eşi Kemal Ekmekçi ile Göçek'te çıktığı mavi tur tam gaz sürüyor.







9 aylık evli çifte tatillerinde yakın dostları da eşlik ediyor. Ünlü oyuncu, Ege'deki neşeli anlarını da önceki gün takipçileriyle paylaşarak herkesi imrendirdi.