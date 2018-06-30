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Gizem neşesi

Gizem neşesi

Güzel oyuncu Gizem Karaca'nın işletmeci eşi Kemal Ekmekçi ile Göçek'te çıktığı mavi tur tam gaz sürüyor.



9 aylık evli çifte tatillerinde yakın dostları da eşlik ediyor. Ünlü oyuncu, Ege'deki neşeli anlarını da önceki gün takipçileriyle paylaşarak herkesi imrendirdi.

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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