Bodrum aşıkları

Aşkları İtalyan ve Türk basınına bomba gibi düşen ve aylarca konuşulan eski manken Deniz Akalın ve eşi Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, her sene olduğu gibi bu sene de tatil için Bodrum'u seçti. İkili, önceki gün Milas Havaalanı özel havacılıktan çıkarken görüntülendi. Diğer milyonerlerin aksine iki küçük bavul ve koruması olmadan Bodrum'a inen başkan ve sevgilisi, tek araçla havalimanından ayrılırken, ülkemize ne kadar güvendiğini göstererek "Mütevazi başkan" dedirtti. Deniz Akalın ise gazetecilere selam vererek "İyi tatiller" dediği sırada Agnelli'nin ayağı takılarak düşmekten son anda kurtularak, olası bir kazaya sebep vermedi. İtalyan işadamı, eşinin yazın Bodrum'da ailesiyle bir arada olması için bir haftalığına 200 bin euro vererek 40 metrelik ve havuzlu süper lüks bir yat kiraladı.





PRİNCETON ÜNİVERSİTESİ MEZUNU

Andrea Agnelli'yle olan beraberliğiyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Akalın, Türkiye'de sırasıyla Notre Dame de Sion ve Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitirdi. Üniversite için yurtdışını tercih eden Akalın, önce Princeton Üniversitesi'nde sanat tarihi okudu, üzerine Bocconi Üniversitesi'nde master yaptı. Bir dönem Londra'daki dünyaca ünlü müzayede evi Christie's'de çalışan 32 yaşındaki Deniz Akalın, devamında bir süre de Four Seasons Otelleri'nde görev yaptı. Akalın'ın eski eşinden 3 yaşında bir kızı var.

Özel açıklamalarıyla dikkat çeken Agnelli, Bodrum'a hayran olduğunu ve her fırsatta gelmek istediğini söyledi.