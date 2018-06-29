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Umuda koştu

lı çocuklar için seferber olan yeni projesinde 4 köyü daha su, gıda ve elektriğe kavuşturacak

Umuda koştu
Oyuncu kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla 'daki yoksul ailelere eli uzatmayı sürdürüyor. Bugüne kadar ülkemizdeki mültecilerin yanı sıra Afrika'daki yardıma muhtaç insanlar için çabalayan Özçelik yine boş durmadı. Açlıkla mücadele eden Sudan'daki ailelere gıda ve kıyafet yardımı yapıp evlerini yenileyen ünlü oyuncu, derneğiyle birlikte 4 adet 'umut köyü' daha kurmak için kolları sıvadı. Özçelik, 'Su, ışık ve gıdasız köy kalmasın' sloganıyla başlattığı kampanya için önümüzdeki günlerde soluğu Afrika'da alacak.



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