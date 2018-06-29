Oyuncu Gamze Özçelik kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla Afrika'daki yoksul ailelere yardım eli uzatmayı sürdürüyor. Bugüne kadar ülkemizdeki mültecilerin yanı sıra Afrika'daki yardıma muhtaç insanlar için çabalayan Özçelik yine boş durmadı. Açlıkla mücadele eden Sudan'daki ailelere gıda ve kıyafet yardımı yapıp evlerini yenileyen ünlü oyuncu, derneğiyle birlikte 4 adet 'umut köyü' daha kurmak için kolları sıvadı. Özçelik, 'Su, ışık ve gıdasız köy kalmasın' sloganıyla başlattığı kampanya için önümüzdeki günlerde soluğu Afrika'da alacak.
Umuda koştu
Afrikalı çocuklar için seferber olan Gamze Özçelik yeni projesinde 4 köyü daha su, gıda ve elektriğe kavuşturacak
Etiketler: gamze özçelik , Afrika , yardım
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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