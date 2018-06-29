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Öp öp öp doyamadı

Öp öp öp doyamadı
Eşi Kemal Ekmekçi ile Göcek'te mavi tura çıkan Gizem Karaca'dan romantik paylaşım… Tekneleriyle Ege koylarını gezen ikiliden güzel oyuncu, önceki gün 1 yıllık eşini öpücüklere boğarken çektiği selfie'yi paylaştı. Karaca'nın bu hali 'ın 'Öp' şarkısının sözlerini akıllara getirdi.
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