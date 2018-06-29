Yol Durumu
  1. Belgesel geliyor
  2. Aslan gibi kükredi

Hava mağduru

Hava mağduru
İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı havadan Burak Özçivit de nasibini aldı. Yakışıklı oyuncu, marka yüzü olduğu Altınyıldız'ın kış koleksiyonunun çekimi için önceki gün Şile'de kamera karşısına geçti. Ancak çekimler yağmur engeline takıldı. Reklam filmi için tatilini yarıda kesen Özçivit, çaresiz evinin yolunu tuttu.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ