Hava mağduru

İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı havadan Burak Özçivit de nasibini aldı. Yakışıklı oyuncu, marka yüzü olduğu Altınyıldız'ın kış koleksiyonunun çekimi için önceki gün Şile'de kamera karşısına geçti. Ancak çekimler yağmur engeline takıldı. Reklam filmi için tatilini yarıda kesen Özçivit, çaresiz evinin yolunu tuttu.