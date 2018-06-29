İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı havadan Burak Özçivit de nasibini aldı. Yakışıklı oyuncu, marka yüzü olduğu Altınyıldız'ın kış koleksiyonunun çekimi için önceki gün Şile'de kamera karşısına geçti. Ancak çekimler yağmur engeline takıldı. Reklam filmi için tatilini yarıda kesen Özçivit, çaresiz evinin yolunu tuttu.
Hava mağduru
Etiketler: Hava durumu , Burak Özçivit , İstanbul
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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