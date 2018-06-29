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Hapse düştü

Hapse düştü
Soner Sarıkabadayı, demir parmaklıklar ardına girdi. 'Boza Boza' adlı single'ını bugün beğeniyle sunan popçu, önceki gün Selim Akar fikir danışmanlığında Aykut Gürel'e poz verdi.

Beykoz Kundura Fabrikası'nda hapishaneye çevrilen özel bir platodaki klibin yönetmenliğini ise Coşkun Turgut üstlendi. Sarıkabadayı'nın, mahkum kılığına girdiği klibi sevenlerini heyecanlandırdı.

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