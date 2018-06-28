Kerem’i seviyo'rus'

Türk oyuncuların yurt dışındaki şöhreti, önceki gün yine kanıtlandı. Dünya Kupası'nın maçlarını seyretmek için dünyaca ünlü bir firmanın özel davetiyle Rusya'ya giden Kerem Bürsin, ülkeye adım attığı andan itibaren sevgi seliyle karşılaştı. 31 yaşındaki Bürsin'in etrafını saran yabancı güzeller, oyuncuyla fotoğraf çektirmek için yarıştı. Geçtiğimiz günlerde yabancı bir internet sitesi tarafından 'dünyanın en yakışıklı 100 erkeği' arasında gösterilen Bürsin, Rusya'da gördüğü ilgiyle de unvanının hakkını verdi.
Yabancı uyruklu güzeller, 31 yaşındaki oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirmek için yarıştaydı.
Yabancı uyruklu güzeller, 31 yaşındaki oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirmek için yarıştaydı.
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