Dünür Thomas Kraliyet'e uymaz

İngiliz Kraliyet ailesi, tabuları alt üst etti. Tarihte ilk kez dul, melez ve yaşça büyük bir kadın, aileye gelin gitti. O isim Meghan Markle'den başkası değildi. ABD'li 36 yaşındaki oyuncu, kendisinden 3 yaş küçük Prens Harry (33) ile 19 Mayıs'ta görkemli bir törenle evlendi. Ancak Kraliyet Ailesi'ne ilkleri yaşatan Markle'nin başı, diğer adı 'skandala' çıkan babasıyla derde girdi.
TRUMP'I ELEŞTİRDİ
Prens Harry ile evlenerek 'Sussex Düşesi' unvanını alan Meghan Markle'nin babası Thomas Markle, kızının düğününden önce para karşılığı anlaşma yaptığı basına, "gizlice çekildiği" iddia edilen görüntüler verdi. Bu sayede sıradan yaşayan bir baba profili çizdi. Skandal para alışverişi nedeniyle kızını, Kraliyet Ailesi'ne karşı mahcup etti. Skandal ortaya çıkınca kızının düğününe bile gidemedi. Meksika'da yaşayan baba Markle, yine uslanmak nedir bilmedi. 73 yaşındaki Markle, katıldığı TV programında Kraliyet Ailesi'ne isyan etti. İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından önemsenmediğini söyledi. Kensington Sarayı'nı kendisine soğuk muamele yapmakla suçlayan Thomas Markle, kendini 'ceza sahasında' gibi hissettiğini belirtti. Markle ayrıca damadı olan Prens Harry ile henüz tanıştırılmadığını kaydetti. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kendisine karşı mesafeli duruşundan rahatsız olduğunu söyleyen Thomas Markle, Kraliçe Elizabeth'in ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek olmasına atıfta bulunarak, "Kraliçe, kibirli ve katı yürekli başkanla görüşüyorsa benimle de görüşebilir. Onun kadar kötü değilim" dedi. Baba Markle'nin program karşılığında 7 bin 500 pound (46 bin TL) aldığı öğrenildi.
ABD'de yaşayan Thomas Markle, kızı Meghan Markle'ın Babalar Günü'nde kendisini kutlamadığını söyledi. Bu duruma çok üzüldüğünü ve kızını ziyaret etme konusunda tereddüt yaşadığını belirtti.
ELTİ SAÇI
Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını kazanan Meghan Markle, Buckingham Sarayı'ndaki bir etkinlikte boy gösterdi. Daha önce salık düz saçlarıyla etkinliklere katılan Markle, bu defa saçlarını dalgalı yaptırmayı tercih etti. Prada imzalı bir elbise giyen 36 yaşındaki Markle, saç modeli tercihiyle eltisi Cambridge Düşesi Kate Middleton'a benzetildi. Tüm gözlerin üzerine çevrildiği düşes için İngiliz basını "Kate gibi" dedi.
TRUMP'I ELEŞTİRDİ
Prens Harry ile evlenerek 'Sussex Düşesi' unvanını alan Meghan Markle'nin babası Thomas Markle, kızının düğününden önce para karşılığı anlaşma yaptığı basına, "gizlice çekildiği" iddia edilen görüntüler verdi. Bu sayede sıradan yaşayan bir baba profili çizdi. Skandal para alışverişi nedeniyle kızını, Kraliyet Ailesi'ne karşı mahcup etti. Skandal ortaya çıkınca kızının düğününe bile gidemedi. Meksika'da yaşayan baba Markle, yine uslanmak nedir bilmedi. 73 yaşındaki Markle, katıldığı TV programında Kraliyet Ailesi'ne isyan etti. İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından önemsenmediğini söyledi. Kensington Sarayı'nı kendisine soğuk muamele yapmakla suçlayan Thomas Markle, kendini 'ceza sahasında' gibi hissettiğini belirtti. Markle ayrıca damadı olan Prens Harry ile henüz tanıştırılmadığını kaydetti. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kendisine karşı mesafeli duruşundan rahatsız olduğunu söyleyen Thomas Markle, Kraliçe Elizabeth'in ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek olmasına atıfta bulunarak, "Kraliçe, kibirli ve katı yürekli başkanla görüşüyorsa benimle de görüşebilir. Onun kadar kötü değilim" dedi. Baba Markle'nin program karşılığında 7 bin 500 pound (46 bin TL) aldığı öğrenildi.
ABD'de yaşayan Thomas Markle, kızı Meghan Markle'ın Babalar Günü'nde kendisini kutlamadığını söyledi. Bu duruma çok üzüldüğünü ve kızını ziyaret etme konusunda tereddüt yaşadığını belirtti.
ELTİ SAÇI
Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını kazanan Meghan Markle, Buckingham Sarayı'ndaki bir etkinlikte boy gösterdi. Daha önce salık düz saçlarıyla etkinliklere katılan Markle, bu defa saçlarını dalgalı yaptırmayı tercih etti. Prada imzalı bir elbise giyen 36 yaşındaki Markle, saç modeli tercihiyle eltisi Cambridge Düşesi Kate Middleton'a benzetildi. Tüm gözlerin üzerine çevrildiği düşes için İngiliz basını "Kate gibi" dedi.
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