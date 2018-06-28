Türk kasap Nusret Gökçe'ye dünyaca ünlü yıldızların ilgisi artarak devam ediyor. Önceki gün New York'ta kendi adını taşıyan restoranında olan Nusret'in yine çok ��zel bir misafiri vardı. Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema, müdavimi olduğu Nusret'te işte böyle 'saltbea' pozu verdi.
Benzemaz kimse sana!
Sıkı dost olan Nusret ile Benzema, önceki gün böyle poz verdi.
Etiketler: New York , Benzema , Nusret Gökçe
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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