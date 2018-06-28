Benzemaz kimse sana!

Türk kasap Nusret Gökçe'ye dünyaca ünlü yıldızların ilgisi artarak devam ediyor. Önceki gün New York'ta kendi adını taşıyan restoranında olan Nusret'in yine çok ��zel bir misafiri vardı. Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema, müdavimi olduğu Nusret'te işte böyle 'saltbea' pozu verdi.