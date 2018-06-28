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z kimse sana!

Sıkı dost olan Nusret ile , önceki gün böyle poz verdi.

Benzemaz kimse sana!
Türk kasap Nusret Gökçe'ye dünyaca ünlü yıldızların ilgisi artarak devam ediyor. Önceki gün New York'ta kendi adını taşıyan restoranında olan Nusret'in yine çok ��zel bir misafiri vardı. Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema, müdavimi olduğu Nusret'te işte böyle 'saltbea' pozu verdi.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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