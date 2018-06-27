Saçlarını kısa kestirip sarıya boyatan Gülşen, önceki gün aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ile evinin de bulunduğu Zorlu Center'daydı. İkili, meydan katındaki açık alanda turladı. Hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Gülşen'in yeni imajına övgüler geldi.
Yeni tarzına tam not geldi
Etiketler: Gülşen , zorlu center , Ozan Çolakoğlu
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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