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Yeni tarzına tam not geldi

Yeni tarzına tam not geldi
Saçlarını kısa kestirip sarıya boyatan Gülşen, önceki gün aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ile evinin de bulunduğu 'daydı. İkili, meydan katındaki açık alanda turladı. Hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Gülşen'in yeni imajına övgüler geldi.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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