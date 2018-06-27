Patroniçe iş başında

Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos'ta kendi ismini taşıyan bir mekan açan Lindsay Lohan, çılgın hayatına bir son verdi. Beach kulüp olarak hizmet veren mekanındaki müşterilerle yakından ilgilenen Lohan, "Ben artık patroniçeyim ve duruldum" dedi.