Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos'ta kendi ismini taşıyan bir mekan açan Lindsay Lohan, çılgın hayatına bir son verdi. Beach kulüp olarak hizmet veren mekanındaki müşterilerle yakından ilgilenen Lohan, "Ben artık patroniçeyim ve duruldum" dedi.
Patroniçe iş başında
Etiketler: Lindsay Lohan , Yunanistan
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.