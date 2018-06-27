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gelini

Ocak ayında ’ta ile evlenen Fransız asıllı , ’daki düğün öncesi yaptığı bekarlığa vedayı yine ‘İstanbul’ konseptiyle düzenledi

İstanbul gelini
Kurduğu yoğurt markası 'Chobani' ile 1 milyar 750 milyon dolar servete ulaşan işadamı Hamdi Ulukaya, Ocak'ta evlendiği Fransız asıllı eşini Türk sevdalısı yaptı. vatandaşı olan Louise Vongerichten, geçtiğimiz gün 'da gerçekleşecek düğün öncesinde bekarlığa veda partisi düzenledi.


HEDİYESİ 'FES'...
ABD'deki partiye yabancı dostlarını çağıran yenge, bekarlığa veda konseptini de 'İstanbul' olarak belirledi.


Yemek mönüsünü 'İstanbul Orient Express' yazılı bir kitapçık içerisinde sunan , arkadaşlarına da birer fes dağıttı. Kendisi de takıp arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafları çektiren güzel yenge, bu karelerin altına da "Hepinizi İstanbul'daki düğünümüzde görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.


Ocak başında New York'ta dünyaevine giren Ulukaya çiftinin bebekleri, Nisan ayında dünyaya gelmişti. Türk işadamı ile Fransız asıllı eşi, bebeklerine Miran adını verdi.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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