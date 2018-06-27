İstanbul gelini

Kurduğu yoğurt markası 'Chobani' ile 1 milyar 750 milyon dolar servete ulaşan işadamı Hamdi Ulukaya, Ocak'ta evlendiği Fransız asıllı eşini Türk sevdalısı yaptı. ABD vatandaşı olan Louise Vongerichten, geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşecek düğün öncesinde bekarlığa veda partisi düzenledi.
HEDİYESİ 'FES'...
ABD'deki partiye yabancı dostlarını çağıran yenge, bekarlığa veda konseptini de 'İstanbul' olarak belirledi.
Yemek mönüsünü 'İstanbul Orient Express' yazılı bir kitapçık içerisinde sunan Louise Vongerichten, arkadaşlarına da birer fes dağıttı. Kendisi de fes takıp arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafları çektiren güzel yenge, bu karelerin altına da "Hepinizi İstanbul'daki düğünümüzde görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.
Ocak başında New York'ta dünyaevine giren Ulukaya çiftinin bebekleri, Nisan ayında dünyaya gelmişti. Türk işadamı ile Fransız asıllı eşi, bebeklerine Miran adını verdi.
HEDİYESİ 'FES'...
ABD'deki partiye yabancı dostlarını çağıran yenge, bekarlığa veda konseptini de 'İstanbul' olarak belirledi.
Yemek mönüsünü 'İstanbul Orient Express' yazılı bir kitapçık içerisinde sunan Louise Vongerichten, arkadaşlarına da birer fes dağıttı. Kendisi de fes takıp arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafları çektiren güzel yenge, bu karelerin altına da "Hepinizi İstanbul'daki düğünümüzde görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.
Ocak başında New York'ta dünyaevine giren Ulukaya çiftinin bebekleri, Nisan ayında dünyaya gelmişti. Türk işadamı ile Fransız asıllı eşi, bebeklerine Miran adını verdi.
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