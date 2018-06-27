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İrem'in nefesi

İremin nefesi
ATV'nin fenomen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in 'Nefes'i İrem Helvacıoğlu, aşk sarhoşu… Ünlü oyuncu, başarılı dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu Ankara'daki aşkının yanında aldı. İlişkilerini bir yılı aşkın süredir gözlerden uzak yaşayan ikiliden Helvacıoğlu, önceki gün aşka geldi. Güzel oyuncu, sevgilisiyle verdiği bu pozu instagram'da paylaştı.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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