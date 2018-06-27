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Fit anneden şov

Fit anneden jet-ski şov
Bir dönem Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Lara Surol, önceki gün 'da deniz keyfi yaptı. Kızı Jasmin ile Türkbükü Çilek Beach'te görüntülenen Surol, kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı.

Güzel manken, ile denizde şov da yaptı. 33 yaşındaki mankenin dalgalarla mücadelesini çevredekiler soluksuz izledi. Surol, şovuyla plajdakilerden büyük alkış aldı.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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