Fit anneden jet-ski şov

Bir dönem Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Lara Surol, önceki gün Bodrum'da deniz keyfi yaptı. Kızı Jasmin ile Türkbükü Çilek Beach'te görüntülenen Surol, kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı.
Güzel manken, jet-ski ile denizde şov da yaptı. 33 yaşındaki mankenin dalgalarla mücadelesini çevredekiler soluksuz izledi. Surol, şovuyla plajdakilerden büyük alkış aldı.
Güzel manken, jet-ski ile denizde şov da yaptı. 33 yaşındaki mankenin dalgalarla mücadelesini çevredekiler soluksuz izledi. Surol, şovuyla plajdakilerden büyük alkış aldı.
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