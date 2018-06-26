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Gizemli form

Gizemli form
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, güzelliğini dıştan yaptığı müdahalelerle olduğu kadar içten de koruyor. 25 yaşındaki oyuncu; her sabah kereviz, maydanoz, kivi, yeşil elma, portakal, misket limonu ve zencefilden oluşan bir karışım içerek bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Karaca, dün bu karışımı instagram'da paylaşıp güzellik sırrını açıkladı.



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