Onlar artık bizden

Magazin dünyasının yabancı gelinleri de dün vatandaşlık görevlerini yerine getirerek artık bizden biri olduklarını kanıtladı. 2011'de Burak Gacemer'le evlenip geçtiğimiz yıl da Türk vatandaşı olan Brezilyalı Larissa Gacemer, dün ilk kez oy kullanmanın gururunu yaşadı. Kerem Göğüş'le evli olan Alman oyuncu Wilma Elles ile Yurdal Sert'in eski eşi Sırp asıllı İvana Sert de sandık başındaydı.
WILMA ELLES
IVANA SERT
WILMA ELLES
IVANA SERT
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