Onlar artık bizden

dünyasının yabancı gelinleri de dün vatandaşlık görevlerini yerine getirerek artık bizden biri olduklarını kanıtladı.evlenip geçtiğimiz yıl da Türk vatandaşı olandün ilk kez oy kullanmanın gururunu yaşadı.olanileeski eşi Sırp asıllıde sandık başındaydı.