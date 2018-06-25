Komedideki başarısı kadar toplumsal olaylara duyarlılığıyla da bilinen Şahan Gökbakar, vatandaşlık görevini ihmal etmedi. 38 yaşındaki komedyen, dün oyunu iki çocuğunun annesi eşi Selin Gökbakar ile birlikte Acarkent TED İstanbul Koleji Vakfı Okulu'nda kullandı.
Büyük fark
Önceki gün vatandaşlık görevi için sandığa koşanlar arasında Şahan ile Selin Gökbakar da vardı. 38 yaşındaki komedyen, aldığı kilolarla dikkat çekerken iki çocuk annesi eşi aksine incecikti...
Komedideki başarısı kadar toplumsal olaylara duyarlılığıyla da bilinen Şahan Gökbakar, vatandaşlık görevini ihmal etmedi. 38 yaşındaki komedyen, dün oyunu iki çocuğunun annesi eşi Selin Gökbakar ile birlikte Acarkent TED İstanbul Koleji Vakfı Okulu'nda kullandı.
Etiketler: Şahan Gökbakar , Mustafa Sandal , Sibel Can , Caner Erkin , şükran ovalı , Mustafa Ceceli , irem derici , Türkan Şoray , Cem Yılmaz , demet akalın , murat dalkılıç , Belçika , Hadise
- 25 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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