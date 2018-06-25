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Yol Durumu
  1. Sahte aşık!

Büyük fark

Önceki gün vatandaşlık görevi için sandığa koşanlar arasında Şahan ile Selin Gökbakar da vardı. 38 yaşındaki komedyen, aldığı kilolarla dikkat çekerken iki çocuk annesi eşi aksine incecikti...

Büyük fark



Komedideki başarısı kadar toplumsal olaylara duyarlılığıyla da bilinen Şahan Gökbakar, vatandaşlık görevini ihmal etmedi. 38 yaşındaki komedyen, dün oyunu iki çocuğunun annesi eşi Selin Gökbakar ile birlikte Acarkent TED İstanbul Koleji Vakfı Okulu'nda kullandı.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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