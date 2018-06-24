Yanardağ serinledi

Arzu Yanardağ, deniz sezonunu tekstilci aşkı Gabi Abut'la Bodrum'da açtı. Önceki gün soluğu Torba'da alan 2 buçuk yıllık aşıklar, Ege'de kulaç atıp serinledi. Yanardağ, daha sonra aşkının lüks teknesinde bol bol güneşlendi.
Tekneye çıkmadan önce aşkının objektifine poz veren 40 yaşındaki oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti. Yanardağ, makyajsız haliyle de özgüvenini konuşturdu.
Aşkının öpücüklere boğduğu Yanardağ'ın muzipliği üstündeydi…
Tekneye çıkmadan önce aşkının objektifine poz veren 40 yaşındaki oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti. Yanardağ, makyajsız haliyle de özgüvenini konuşturdu.
Aşkının öpücüklere boğduğu Yanardağ'ın muzipliği üstündeydi…
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