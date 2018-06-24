Vefalı Süreyya

demir attı. 3 haftadırEge'de keyif süren ikoncan, önceki gün deyakın bir dostununhizmete açtığımekanı ziyaret etti. Her zamanki gibi şıkır şıkırgiyinenyeni açılan mekanda eşiyleeğlendi. Ünlü ikoncan, arkadaşını da yenimekanı için tebrik etmeyi ihmal etmedi.