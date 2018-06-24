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  2. Yalıda aşka geldi!

Vefalı Süreyya

Vefalı Süreyya
Sosyetik , eşi Ozan Baran'la Bodrum'a demir attı. 3 haftadır Ege'de keyif süren ikoncan, önceki gün de yakın bir dostunun Yalıkavak'ta hizmete açtığı mekanı ziyaret etti. Her zamanki gibi şıkır şıkır giyinen Yalçın, yeni açılan mekanda eşiyle eğlendi. Ünlü ikoncan, arkadaşını da yeni mekanı için tebrik etmeyi ihmal etmedi.
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