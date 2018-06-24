Oyuncu Serap Matyaş, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı 'Sevgili Komşum' filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Taner Elhan'ın yönettiği komedi filminin kadrosunda Sezin Akbaşoğulları, Selin Şekerci, Emre Altuğ, Ayşen Gruda, Erkan Can ve Ozan Bilen gibi isimler yer alıyor.
Sevgili komşum güldürecek
Etiketler: Serap Matyaş , Sezin Akbaşoğulları , Erkan Can , Selin , Sevgili komşu , Onur Ünlü
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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