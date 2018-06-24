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m güldürecek

Sevgili komşum güldürecek
Oyuncu Serap Matyaş, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı 'Sevgili Komşum' filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Taner Elhan'ın yönettiği komedi filminin kadrosunda Sezin Akbaşoğulları, Selin Şekerci, Emre Altuğ, Ayşen Gruda, Erkan Can ve Ozan Bilen gibi isimler yer alıyor.
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