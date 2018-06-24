Maskesi düştü

Oyuncu Merve Sevi'nin güzelliğinin sırrı ortaya çıktı. Oyuncu, önceki gün yüzüne Türk kahvesiyle peeling yaptı. Yüzündeki ölü derilerden kurtulmak için doğal yöntemlere başvuran oyuncu, bunu da instagram'da paylaştı.
Ünlü oyuncu, yüzünü yıkadıktan sonra bir kez daha poz verdi. Sevi, bu kareyi de sosyal medyada paylaştı. Bakım sonrası cildi ışıldayan 30 yaşındaki oyuncunun güzelliğine takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.
Ünlü oyuncu, yüzünü yıkadıktan sonra bir kez daha poz verdi. Sevi, bu kareyi de sosyal medyada paylaştı. Bakım sonrası cildi ışıldayan 30 yaşındaki oyuncunun güzelliğine takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.
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