Maskesi düştü

güzelliğinin sırrı ortaya çıktı.Oyuncu, önceki gün yüzüneYüzündeki ölü derilerden kurtulmakiçin doğal yöntemlere başvuranoyuncu, bunu da instagram'dapaylaştı.oyuncu, yüzünü yıkadıktansonra bir kez daha poz verdi.bu kareyi de sosyal medyadapaylaştı. Bakım sonrası