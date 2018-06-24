Bir 'Demet' nispet

düşmanlararasındakihusumet bitecek gibi değil… Yıllarönce evlilik arefesindeünlübasketbolcunun kısa süre sonraaşk yaşamasıyla yıkılmıştı.önceki günkü hamlesiylegolünü attı.şarkıcı,bitmesine neden olarak gösterdiğiolduğu birfotoğrafı instagram'da beğendi.Ortağıyla yeni mağazasının açılışınıduyurandestek verenböylece adaşına da nispetyapmış oldu.Şener, Kutluay'ın kendisini Sponza'yla aldattığını iddia etmişti.