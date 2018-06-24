Bir 'Demet' nispet

Ezeli düşmanlar Demet Akalın ile Demet Şener'in arasındaki husumet bitecek gibi değil… Yıllar önce evlilik arefesinde İbrahim Kutluay'la ayrılan Akalın, ünlü basketbolcunun kısa süre sonra Şener'le aşk yaşamasıyla yıkılmıştı. Akalın, önceki günkü hamlesiyle Şener'e golünü attı.
Ünlü şarkıcı, Demet Şener'in Kutluay'la 11 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği Edvina Sponza'nın olduğu bir fotoğrafı instagram'da beğendi. Ortağıyla yeni mağazasının açılışını duyuran Sponza'ya destek veren Akalın, böylece adaşına da nispet yapmış oldu.
Şener, Kutluay'ın kendisini Sponza'yla aldattığını iddia etmişti.
Ünlü şarkıcı, Demet Şener'in Kutluay'la 11 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği Edvina Sponza'nın olduğu bir fotoğrafı instagram'da beğendi. Ortağıyla yeni mağazasının açılışını duyuran Sponza'ya destek veren Akalın, böylece adaşına da nispet yapmış oldu.
Şener, Kutluay'ın kendisini Sponza'yla aldattığını iddia etmişti.
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