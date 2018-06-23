Genç şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz gün dekolte sınırlarını zorladı. New York'ta sevgilisi Isaac Carew ile görüntülenen yıldızın başında üzerinde 'Dayanışma' (Solidarity) yazılı bir bere vardı. Genç şarkıcı, beyaz üzerine siyah puantiyeli elbisenin beline kadar uzanan derin yırtmacı yüzünden de yürürken zor anlar yaşadı.
Lipa sınırı zorladı
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.