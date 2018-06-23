Lipa sınırı zorladı

şarkıcıgeçtiğimiz günzorladı.sevgilisiile görüntülenen yıldızın başında üzerinde 'Dayanışma' (Solidarity) yazılı bir bere vardı. Genç şarkıcı, beyaz üzerine siyah puantiyeli elbiseninyüzünden de yürürken zor anlar yaşadı.