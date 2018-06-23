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sınırı zorladı

Lipa sınırı zorladı
Genç şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz gün dekolte sınırlarını zorladı. New York'ta sevgilisi Isaac Carew ile görüntülenen yıldızın başında üzerinde 'Dayanışma' (Solidarity) yazılı bir bere vardı. Genç şarkıcı, beyaz üzerine siyah puantiyeli elbisenin beline kadar uzanan derin yırtmacı yüzünden de yürürken zor anlar yaşadı.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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