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’la gezinti

Eyüp Can’la gezinti
Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün küçük oğlu Eyüp Can ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. "Bugün Eyüp Can'ın günü. Onun için hem alışveriş yapacağız hem de eğlence merkezinde biraz eğleneceğiz" diyen Karahan'ın oğlu, sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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