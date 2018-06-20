Son albümü 'Yıldızlı Şarkılar' ile beğeni toplayan Yıldız Tilbe, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği Harbiye konserlerinde hayranlarını coşturacak. 23 Temmuz'da sahneye çıkacak olan sanatçının konser biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.
Yıldız tükendi
Etiketler: yıldız tilbe
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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