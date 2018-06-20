Yıldız tükendi

Son albümü 'Yıldızlı Şarkılar' ile beğeni toplayan Yıldız Tilbe, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği Harbiye konserlerinde hayranlarını coşturacak. 23 Temmuz'da sahneye çıkacak olan sanatçının konser biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.