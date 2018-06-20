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Yıldız tükendi

Yıldız tükendi
Son albümü 'Yıldızlı Şarkılar' ile beğeni toplayan Yıldız Tilbe, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği Harbiye konserlerinde hayranlarını coşturacak. 23 Temmuz'da sahneye çıkacak olan sanatçının konser biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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