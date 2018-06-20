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nın suyu çıktı

Modanın suyu çıktı
Son dönemde erkek modasına bir haller oldu! Paris ve New York'taki haftalarında podyuma etekli ve makyajlı erkek modeller çıkaran ve kıyafetleriyle şaşkınlık yaratan tasarımcılara yenisi eklendi.



Vogue dergisinin İtalyan edisyonu, sayfalarını tasarımcı Emre Pakel'in kıyafetlerine ayırdı. Türk tasarımcının, erkek model için seçtiği kıyafet ve modelin başına taktığı eşarp "Modanın suyu çıktı" dedirtti!
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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