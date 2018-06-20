Son dönemde erkek modasına bir haller oldu! Paris ve New York'taki moda haftalarında podyuma etekli ve makyajlı erkek modeller çıkaran ve kıyafetleriyle şaşkınlık yaratan tasarımcılara yenisi eklendi.
Vogue dergisinin İtalyan edisyonu, sayfalarını tasarımcı Emre Pakel'in kıyafetlerine ayırdı. Türk tasarımcının, erkek model için seçtiği kıyafet ve modelin başına taktığı eşarp "Modanın suyu çıktı" dedirtti!
Vogue dergisinin İtalyan edisyonu, sayfalarını tasarımcı Emre Pakel'in kıyafetlerine ayırdı. Türk tasarımcının, erkek model için seçtiği kıyafet ve modelin başına taktığı eşarp "Modanın suyu çıktı" dedirtti!
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