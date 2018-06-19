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  1. Beren Saat Dominik'te tatiline devam ediyor

ekranlara geri dönüyor

Kurtlar Vadisi dizisiyle yıldızı parlayan uzun bir aradan sonra izleyici karşısına çıkıyor.

Özgü Namal ekranlara geri dönüyor
2014'te reklamcı Serdar Oral'la aşk yaşamaya başlayan , bir yıl sonra ilk çocuğu Nefes'i kucağına almıştı.Kariyerine ara vererek, Köyceğiz'de bir çiftliğe yerleşen oyuncu, ardından ikinci kez anne olmuştu.



Çocuklarını yetiştirmek için inzivaya çekilen Özgü Namal'ın ekrana döneceği iddia edildi.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK ANNESİNİ OYNAYACAK
Beş senedir kendisine gelen projelere "Hayır" diyen oyuncu, mesleğinden daha fazla uzak kalamadı. Özgü Namal'ın bir dizide ve iki çocuk annesini oynayacağı konuşuluyor.
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  • 19 Haziran 2018, Salı 13:57
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