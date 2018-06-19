Özgü Namal ekranlara geri dönüyor

2014'te reklamcı Serdar Oral'la aşk yaşamaya başlayan Özgü Namal, bir yıl sonra ilk çocuğu Nefes'i kucağına almıştı.Kariyerine ara vererek, Köyceğiz'de bir çiftliğe yerleşen oyuncu, ardından ikinci kez anne olmuştu.
Çocuklarını yetiştirmek için inzivaya çekilen Özgü Namal'ın ekrana döneceği iddia edildi.
EVLİ VE İKİ ÇOCUK ANNESİNİ OYNAYACAK
Beş senedir kendisine gelen projelere "Hayır" diyen oyuncu, mesleğinden daha fazla uzak kalamadı. Özgü Namal'ın bir dizide evli ve iki çocuk annesini oynayacağı konuşuluyor.
Çocuklarını yetiştirmek için inzivaya çekilen Özgü Namal'ın ekrana döneceği iddia edildi.
EVLİ VE İKİ ÇOCUK ANNESİNİ OYNAYACAK
Beş senedir kendisine gelen projelere "Hayır" diyen oyuncu, mesleğinden daha fazla uzak kalamadı. Özgü Namal'ın bir dizide evli ve iki çocuk annesini oynayacağı konuşuluyor.
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