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Altun’dan alkışlık espri

Altun’dan alkışlık espri
Hakan Altun, önceki akşam Sahne İstanbul Bodrum'da müzik ziyafeti sundu. Altun, "Alkışlamayan bütün bekarlar evde kalsın. Evli olup da alkışlamayanların kaynanası 50 yıl daha yaşasın inşallah" diyerek herkesi güldürdü. Konseri oyuncu Celil Nalçakan da aşkı Ceren Kahyaoğlu ile birlikte izledi.

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