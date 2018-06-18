Seki hafifledi

KIBRIS Malpas Otel'de sahne alan Deniz Seki, yeni görüntüsüyle büyüledi. Tam 22 kilo veren Seki, incecik fiziğiyle şaşırttı. Seki, sarı mini elbisesiyle de göz kamaştırdı.

GECE boyunca şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen şarkıcı, "22 kilo vermiş olmanın hafifliğini yaşıyorum" diye konuştu.