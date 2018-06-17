Kod adı: Meghan

veliahtyaptığı evlilikle aşkın sembolü haline gelen ABD'lioyuncuher adımıyla gündemde...Moda dünyasının en önemli ikonlarından biri haline gelenSussex Düşesi'nin düğün günü özel resepsiyonda giydiğiolay olmuştu.Marka yetkilileri, bu kıyafettenolmak üzerekararverdi. Satış fiyatıolarakaçıklanan 46 adet kıyafeti almak için ise sadeceKraliyet Ailesi'nin gözde prensesiyle bir örnek giyinmek isteyenlerin markanın resmi e-mail adresine "Bu kıyafetten satın almak istiyorum" mail'i göndermesi şart. Listeye adını yazdıran kişiler,alınacak. Bu kıyafeti giymesinde sakınca görülmeyen öncelikli 46 kişi belirlenecek ve kendilerinebilgisi verilecek. Kıyafeti satın alacak kişilerde ne gibi şartların arandığı açıklanmazken;bu kıyafeti satın alamayacağı söyleniyor.