Kod adı: Meghan

İngiltere veliaht Prensi Harry ile 19 Mayıs'ta yaptığı evlilikle aşkın sembolü haline gelen ABD'li oyuncu Meghan Markle, her adımıyla gündemde... Moda dünyasının en önemli ikonlarından biri haline gelen Sussex Düşesi'nin düğün günü özel resepsiyonda giydiği Stella McCartney imzalı beyaz elbise olay olmuştu. Marka yetkilileri, bu kıyafetten 23'ü beyaz ve 23'ü de siyah olmak üzere toplam 46 adet üretmeye karar verdi. Satış fiyatı 3500 pound yani 22 bin lira olarak açıklanan 46 adet kıyafeti almak için ise sadece paranız olması yeterli değil...
BAŞVURANLARA YAKIN TAKİP!
Kraliyet Ailesi'nin gözde prensesiyle bir örnek giyinmek isteyenlerin markanın resmi e-mail adresine "Bu kıyafetten satın almak istiyorum" mail'i göndermesi şart. Listeye adını yazdıran kişiler, incelemeye alınacak. Bu kıyafeti giymesinde sakınca görülmeyen öncelikli 46 kişi belirlenecek ve kendilerine "Londra'daki mağazamıza gelip kıyafetinizi satın alabilirsiniz" bilgisi verilecek. Kıyafeti satın alacak kişilerde ne gibi şartların arandığı açıklanmazken; adı skandallara karışmış, toplumda saygınlığı olmayan ve belirli bir gelirin altındaki kişilerin bu kıyafeti satın alamayacağı söyleniyor.
BAŞVURANLARA YAKIN TAKİP!
Kraliyet Ailesi'nin gözde prensesiyle bir örnek giyinmek isteyenlerin markanın resmi e-mail adresine "Bu kıyafetten satın almak istiyorum" mail'i göndermesi şart. Listeye adını yazdıran kişiler, incelemeye alınacak. Bu kıyafeti giymesinde sakınca görülmeyen öncelikli 46 kişi belirlenecek ve kendilerine "Londra'daki mağazamıza gelip kıyafetinizi satın alabilirsiniz" bilgisi verilecek. Kıyafeti satın alacak kişilerde ne gibi şartların arandığı açıklanmazken; adı skandallara karışmış, toplumda saygınlığı olmayan ve belirli bir gelirin altındaki kişilerin bu kıyafeti satın alamayacağı söyleniyor.
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