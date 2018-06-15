Hazım geri vites!

Evlilik için gün saydığı sunucu Zeynep Tandoğan'a şiddet uygulayan Hazım Körmükçü, bin pişman… Nişanlısını darp eden 53 yaşındaki oyuncu, kanlar içindeki yüzünün fotoğrafını basınla paylaşıp "Beni bu duruma Zeynep getirdi" diyerek kendisinin de şiddet gördüğünü iddia etmişti. Tandoğan'ı mahkemeye de veren Körmükçü, tüm bunların ardından geri vites yaptı. Körmükçü, şu açıklamayla pişmanlığını dile getirdi:
'DAVAMI DA GERI ÇEKIYORUM'
"Canım, diğer yarım Zeynep Tandoğan'a istemeden yaşattığım bu tarifsiz acı için Zeynep'ten ve Türk halkından özür diliyorum. Gözlerine bakmaya doyamadığım, ellerini ellerimden ayıramadığım Zeynep'ime böyle bir acıyı yaşatmak benim için cezaların en büyüğü. Ona karşı açtığım davayı geri çekiyorum." Hatasını anlayan oyuncu, "Gerekli psikolojik desteği alıp, mutlu ailemle yaşlanmak istiyorum. Çocuklarım ve Zeynep olmadan hayatın da bir anlamı yok benim için" dedi. Hazım Körmükçü'nün bu açıklamasıyla gözler Zeynep Tandoğan'a çevrildi.
DAHA ÖNCE AFFETMIŞTI
Hazım Körmükçü tarafından darp edilen Zeynep Tandoğan, nişanlısından şikayetçi oldu. Ağzı burnu kan içinde kalan Tandoğan, "Hazım, daha önce de beni dövdü" dedi. Sunucunun Körmükçü'yü yine affedip affetmeyeceği ise merak konusu...
'DAVAMI DA GERI ÇEKIYORUM'
"Canım, diğer yarım Zeynep Tandoğan'a istemeden yaşattığım bu tarifsiz acı için Zeynep'ten ve Türk halkından özür diliyorum. Gözlerine bakmaya doyamadığım, ellerini ellerimden ayıramadığım Zeynep'ime böyle bir acıyı yaşatmak benim için cezaların en büyüğü. Ona karşı açtığım davayı geri çekiyorum." Hatasını anlayan oyuncu, "Gerekli psikolojik desteği alıp, mutlu ailemle yaşlanmak istiyorum. Çocuklarım ve Zeynep olmadan hayatın da bir anlamı yok benim için" dedi. Hazım Körmükçü'nün bu açıklamasıyla gözler Zeynep Tandoğan'a çevrildi.
DAHA ÖNCE AFFETMIŞTI
Hazım Körmükçü tarafından darp edilen Zeynep Tandoğan, nişanlısından şikayetçi oldu. Ağzı burnu kan içinde kalan Tandoğan, "Hazım, daha önce de beni dövdü" dedi. Sunucunun Körmükçü'yü yine affedip affetmeyeceği ise merak konusu...
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