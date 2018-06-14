Havasını attı

Kıbrıslı modacı Raşit Bağzıbağlı'nın 10. yıl özel koleksiyonu eski manken Deniz Akkaya'nın yer aldığı çekimlerle taçlandı. Akkaya, geçtiğimiz gün ünlü modacının tasarımlarıyla Erdi Doğan'ın objektifine birbirinden çarpıcı pozlar verdi.
Bağzıbağlı'nın yeni koleksiyonunun kampanya yüzü olan 40 yaşındaki sunucu, verdiği seksi pozlarla nefesleri kesti. Selim Akar'ın kreatif danışmanlığında gerçekleşen çekimlerde eğitimli iki at kullanıldı. Çekimler büyük ses getirdi.
Bağzıbağlı'nın yeni koleksiyonunun kampanya yüzü olan 40 yaşındaki sunucu, verdiği seksi pozlarla nefesleri kesti. Selim Akar'ın kreatif danışmanlığında gerçekleşen çekimlerde eğitimli iki at kullanıldı. Çekimler büyük ses getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.