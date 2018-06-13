Yıldızlı iftar

Son albümü 'Yıldızlı Şarkılar' ile beğeni kazanan Yıldız Tilbe, sanatçı dostlarına önceki akşam Baltalimanı Portaxe adlı mekanda iftar verdi. Albümde yer alan Merve Özbey, Cem Belevi, Derya Uluğ, İlyas Yalçıntaş, Niran Ünsal ve Bahadır Tatlıöz gibi isimler gecede bir araya geldi. Tilbe, albümün başarısını dostlarıyla pasta keserek kutladı.
Tilbe, kendine has dansıyla geceye renk kattı.
Halil ÇİLİNGİR
Tilbe, kendine has dansıyla geceye renk kattı.
Halil ÇİLİNGİR
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