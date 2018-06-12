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kurdu

Kitap kurdu
Sevilen oyuncu Özge Özpirinçci, yılın yorgunluğunu aşkı Burak Yamantürk ile Bodrum'da atıyor. Oyuncu çift, önceki gün Bitez'deki Sarnıç Beach'teydi. Şezlongda okuyan Özpirinçci, muhabirlere "Güzel çekin" esprisi yaptı.
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