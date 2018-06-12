Sevilen oyuncu Özge Özpirinçci, yılın yorgunluğunu aşkı Burak Yamantürk ile Bodrum'da atıyor. Oyuncu çift, önceki gün Bitez'deki Sarnıç Beach'teydi. Şezlongda kitap okuyan Özpirinçci, muhabirlere "Güzel çekin" esprisi yaptı.
Kitap kurdu
Etiketler: Özge Özpirinçci , Burak Yamantürk , Bodrum , kitap
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.