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Seçkin’e bakan bakana!

Seçkin’e bakan bakana!
Kaan Tangöze'den 2 yıl önce boşanan Seçkin Piriler, çapkın bakışlardan yana dertli. Önceki gün Nişantaşı'nda yürüyen güzel model, "Ben kimseye bakmıyorum ama yol boyunca en az on araba yanımdan geçerken beni süzüyor" dedi.



Aydın HAMZA
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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