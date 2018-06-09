Seçkin’e bakan bakana!

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2 yıl önce
boşanan Seçkin Piriler,
çapkın
bakışlardan
yana dertli.
Önceki gün
Nişantaşı'nda
yürüyen güzel
model, "Ben kimseye bakmıyorum ama yol boyunca en az on araba yanımdan geçerken beni süzüyor"
dedi. Aydın HAMZA
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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