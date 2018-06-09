Bu kadarına da pes

Geçen yaz Bodrum'da teknede uygunsuz halde görüntülenen Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu, magazin tarihinin en yüz kızartıcı skandalına neden olmuştu. Başoğlu, skandalı yalanlarken hazırlanan iddianamede teknedekilerin Başoğlu ile yeğeni olduğu yüz tanıma sistemiyle teyit edilmişti. Çirkin skandalın ardından eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca ise 11 Eylül'de evliliğini bitirmişti.
TEPKİLERE KARŞI DUVAR
Ancak Hande Hanım'ın evliliğini sadece kağıt üzerinde noktaladığı önceki gün çekilen bu görüntülerle ortaya çıktı. İkilinin keyifli halleri ve Başoğlu'nın eşini sık sık öpücüklere boğması, "Bu kadar da olmaz" dedirtti! Bodrum Gündoğan'da bulunan evlerinde görüntülenen Başoğlu ile Hande Bermek'in tepkilerden korktukları için deniz kıyısındaki evlerinin bahçelerine duvar ördürdüğü gözden kaçmadı.
Öz amcasıyla bu şekilde yakalanan Burcu Hanım'ı eşi ihanet nedeniyle boşadı.
YÜZÜNDE GÜLLER AÇIYOR
Tüm Türkiye'nin yüzünü kızartan bu skandalın ardından eşini affeden Hande Bermek, önceki gün denizde keyifli anlar yaşadı.
TAKVİM ÖZEL / DOĞAN SAVAŞ
TEPKİLERE KARŞI DUVAR
Ancak Hande Hanım'ın evliliğini sadece kağıt üzerinde noktaladığı önceki gün çekilen bu görüntülerle ortaya çıktı. İkilinin keyifli halleri ve Başoğlu'nın eşini sık sık öpücüklere boğması, "Bu kadar da olmaz" dedirtti! Bodrum Gündoğan'da bulunan evlerinde görüntülenen Başoğlu ile Hande Bermek'in tepkilerden korktukları için deniz kıyısındaki evlerinin bahçelerine duvar ördürdüğü gözden kaçmadı.
Öz amcasıyla bu şekilde yakalanan Burcu Hanım'ı eşi ihanet nedeniyle boşadı.
YÜZÜNDE GÜLLER AÇIYOR
Tüm Türkiye'nin yüzünü kızartan bu skandalın ardından eşini affeden Hande Bermek, önceki gün denizde keyifli anlar yaşadı.
TAKVİM ÖZEL / DOĞAN SAVAŞ
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