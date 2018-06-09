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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Seçkin’e bakan bakana!
  2. Zarar etti kendini saldı!

Bu kadarına da pes

2017’de öz yeğeniyle yüz kızartıcı bir skandala imza atan , olaydan birkaç ay sonra boşandı. Ancak ’in evliliği sadece kağıt üzerinde bitirdiği önceki gün Gündoğan’da çekilen bu karelerle ortaya çıktı!

Bu kadarına da pes
Geçen yaz Bodrum'da teknede uygunsuz halde görüntülenen Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu, magazin tarihinin en yüz kızartıcı skandalına neden olmuştu. Başoğlu, skandalı yalanlarken hazırlanan iddianamede teknedekilerin Başoğlu ile yeğeni olduğu yüz tanıma sistemiyle teyit edilmişti. Çirkin skandalın ardından eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca ise 11 Eylül'de evliliğini bitirmişti.



TEPKİLERE KARŞI DUVAR
Ancak Hande Hanım'ın evliliğini sadece kağıt üzerinde noktaladığı önceki gün çekilen bu görüntülerle ortaya çıktı. İkilinin keyifli halleri ve Başoğlu'nın eşini sık sık öpücüklere boğması, "Bu kadar da olmaz" dedirtti! Bodrum Gündoğan'da bulunan evlerinde görüntülenen Başoğlu ile Hande Bermek'in tepkilerden korktukları için deniz kıyısındaki evlerinin bahçelerine duvar ördürdüğü gözden kaçmadı.



Öz amcasıyla bu şekilde yakalanan Burcu Hanım'ı eşi ihanet nedeniyle boşadı.




YÜZÜNDE GÜLLER AÇIYOR
Tüm 'nin yüzünü kızartan bu skandalın ardından eşini affeden , önceki gün denizde keyifli anlar yaşadı.



TAKVİM ÖZEL / DOĞAN SAVAŞ
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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