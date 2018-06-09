Yıldız Tilbe'nin 'Yalnız Çiçek' isimli şarkısını yeniden seslendiren ve bu parçaya klip çeken Aleyna Tilki, internette adeta fırtına estiriyor. Klibi 3 günde 15 milyonu aşkın kişi tarafından izlenen 18 yaşındaki popçu, dünya listelerine girmişti. Aleyna Tilki'nin klibi, dün de Youtube Almanya trend listesinde zirveye yerleşti. Klibini kendisi yöneten Tilki, sosyal medyada da olay yarattı.
Aleyna fırtınası
Kendi çektiği klibiyle dünya listelerine giren Aleyna Tilki, Almanya’da da en çok izlenen klip oldu...
Etiketler: yıldız tilbe , ALMANYA , aleyna tilki , YouTube
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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