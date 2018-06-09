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Aleyna fırtınası

Kendi çektiği klibiyle dünya listelerine giren , ’da da en çok izlenen klip oldu...

Aleyna fırtınası
Yıldız Tilbe'nin 'Yalnız Çiçek' isimli şarkısını yeniden seslendiren ve bu parçaya klip çeken Aleyna Tilki, internette adeta fırtına estiriyor. Klibi 3 günde 15 milyonu aşkın kişi tarafından izlenen 18 yaşındaki popçu, dünya listelerine girmişti. 'nin klibi, dün de Youtube Almanya trend listesinde zirveye yerleşti. Klibini kendisi yöneten Tilki, sosyal medyada da olay yarattı.



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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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