Meksika yolcusu

Dans dersleri vermek için gittiği Meksika'da polis tarafından 3 bin dolarına el konulan oryantal Didem Kınalı, artık yoğurdu üfleyerek yiyor. Kınalı, önceki akşam "Meksika'ya yine gidiyorum; ama bu sefer orada bir güvenlik şirketiyle anlaştım" diye konuştu.