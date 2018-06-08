Dans dersleri vermek için gittiği Meksika'da polis tarafından 3 bin dolarına el konulan oryantal Didem Kınalı, artık yoğurdu üfleyerek yiyor. Kınalı, önceki akşam "Meksika'ya yine gidiyorum; ama bu sefer orada bir güvenlik şirketiyle anlaştım" diye konuştu.
Meksika yolcusu
Etiketler: MEKSİKA , Didem Kınalı
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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