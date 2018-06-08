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Kedi adam

Kedi adam
'Hedefim Sensin' filminin hazırlıklarıyla uğraşan Ata Demirer, hayranlarını beyazperdeden önce sosyal medyada güldürdü. Yılın büyük kısmını Bozcaada'da geçiren komedyen, önceki gün yanına gelen sevimli bir kediyle bu muzip pozu verdi. Kediyi taklit eden Demirer, bu anı instagram'da paylaşarak yüzleri gülümsetti.

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