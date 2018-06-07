Oyuncu Arzu Yanardağ ile kendisinden yaşça büyük aşkı Gabi Abut, tatil sezonunu yurt dışında açtı. Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan çift, önceki gün Hollanda'ya uçtu. 40 yaşındaki Arzu Yanardağ, Amsterdam uçuşu öncesi işadamı sevgilisiyle böyle poz verdi. İkili, baş başa çıktıkları tatilde de aşk tazeledi.
Yolculuk selfiesi
Etiketler: Arzu Yanardağ , Hollanda
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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