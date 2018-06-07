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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kraliçe yine iddialı
  2. Romantizm sürüyor

Yolculuk selfiesi

Yolculuk selfiesi
Oyuncu Arzu Yanardağ ile kendisinden yaşça büyük aşkı Gabi Abut, tatil sezonunu yurt dışında açtı. Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan çift, önceki gün Hollanda'ya uçtu. 40 yaşındaki , Amsterdam uçuşu öncesi işadamı sevgilisiyle böyle poz verdi. İkili, baş başa çıktıkları tatilde de aşk tazeledi.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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