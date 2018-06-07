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Süper

Tüm dünyada ilgiyle izlenen ‘Arrow’ dizisinde süper kahramanı oynayan , geçtiğimiz gün ailesiyle tatile ’a geldi

Süper turist
Geçtiğimiz gün İstanbul'un dünyaca ünlü bir konuğu vardı... Süper bir kahramanı canlandırdığı 'Arrow' dizisiyle başta Amerika olmak üzere tüm dünyada ve Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi olan Stephen Amell, geçtiğimiz gün ailesiyle tatil için İstanbul'a geldi. 2012'den beri evli olduğu Cassandra Jean ve kızı Maverick Alexandra ile ülkemize gelen 37 yaşındaki Kanadalı aktör, tüm yabancı ler gibi İstanbul'a hayran kaldı. Ailesiyle Sultanahmet ve etrafını gezen , Türkiye'de çektiği fotoğraflarını da 5 milyonu aşkın kişinin takip ettiği instagram hesabından paylaştı. Ayasofya, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı'nı gezen dünyaca ünlü yıldız, paylaşımlarıyla da gönüllü olarak ülkemizin tanıtımına katkı sağlamış oldu...



Stephen Amell, tüm dünyada ilgiyle izlenen 'Arrow' dizisinde yaşadığı şehri kötülüklerden kurtarmaya çalışan bir kahramanı canlandırıyor.



Ünlü oyuncu, kızıyla Sultanahmet sokaklarında keyifli anlar yaşadı.



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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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