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Dünya starı

Dünya starı
Aleyna Tilki, dünya starı olma hayaline adım adım yaklaşıyor. Yıldız Tilbe'ye ait 'Yalnız Çiçek' parçasının klibinin yönetmenliğini üstlenen 18 yaşındaki popçu, bir ilke imza attı. 'da yayınlanan klip olay oldu.

Önceki gün yayınlanmasına rağmen 7 milyondan fazla kez izlenen klip, youtube dünya trend listesinde 2. sıraya yükseldi. Selana Gomez'i bile geride bırakan 'nin bu başarısı göğsümüzü kabarttı.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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