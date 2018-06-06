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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Nuri Alço'dan genç oyuncularla ilgili şok sözler

'tan taciz iddialarına ilk yanıt

'un rol aldığı dizide kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiası magazin gündemine oturdu. Geçen perşembe günü taciz edildiğini iddia eden 19 yaşındaki asistan, yaşadıklarını anlattı. Özge Ş.; "Talat Bulut'un kravatını düzeltecektim, 'Gel, arka tarafta bakalım' dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece ve yapım ekibinin yanına çıktım. Beni öperken yanımda kimse yoktu. Ama beni oraya çağırırken şahitlerim var" dedi.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 13:24
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