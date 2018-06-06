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Aşk romanı

ile ’un aşk mücadelesi karşılık buldu. 5 yıl önce kendisini veto eden ’un kalbini kazanan güzel oyuncu, önceki gün kayınpederinin sahibi olduğu markanın gönüllü modelliğini yaptı...

Aşk romanı
Sosyetik sevgilisi Buğra Toplusoy'un ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen Ceyda Ateş, artık baş tacı… Güzel oyuncu, bundan yaklaşık 5 yıl önce sevgilisinin babası Turgut Toplusoy tarafından veto edilmişti. Aşkının arkasında duran da babasına rest çekerek şirketteki hisselerini de alıp ABD'ye yerleşti. Genç işadamıyla ilişkisi uğruna 'deki oyunculuk kariyerini yarıda bırakarak Florida'ya yerleşen Ateş ise "Sabrın sonu selamettir" sözünün hakkını verdi.

BARIŞI ABD'DE İMZALADILAR
Oğlu ile 'in aşkının kısa süreceğini düşünen baba Turgut Bey'in inadı geçtiğimiz haftalarda kırıldı. Kendisi gibi Buğra Toplusoy ile Ceyda Ateş aşkına karşı çıkan eşi Suzan Hanım'ı da alıp 'ye giden , oğlu ve müstakbel geliniyle buzları eritti. İkili ile işadamının arası öylesine düzeldi ki Ceyda Ateş, Turgut Toplusoy'un sahibi olduğu giyim markası Roman'ın reklamını gönüllü olarak yapmaya başladı.



Önceki gün ABD'deki moda çekiminde müstakbel kayınpederinin mağazasından ürünlerle objektif karşısına geçen Ateş, bu kareleri Roman mağazalarını da etiketledi.



, geçtiğimiz aylarda ABD'ye gidip oğlu ile barıştı.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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